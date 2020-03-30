«Для аграриев – это возможности»: министр сельского хозяйства о кризисе
Ильшат Фазрахманов считает, что несмотря на трудную экономическую ситуацию, «рынок все съест».
Сегодня, 30 марта, на онлайн-брифинге, посвященном поддержке сельского хозяйства, глава минсельхоза РБ Ильшат Фазмахманов ответил на основные вопросы, волнующие аграриев.
Аграриев прежде всего волновал вопрос, смогут ли они получить субсидии в условиях сложившейся кризисной ситуации. Ильшат Фазрахманов отметил, что в этом плане изменений не предвидится.
Чтобы получить господдержку в виде субсидий или льготного кредитования, аграриям необходимо соблюсти одно условие – отсутствие долгов по налогам, сборам и иным платежам. При этом необходимые документы, по словам Ильшата Фазрахманова, уже приняты и зафиксированы. Половина аграриев свою поддержку уже получили, а остальные находятся в плановом листе ожидания.
— Кризис для аграриев – это всегда возможности. Сегодня потребность во всех культурах есть. Сколько бы мы не расширяли объемы, площади и производства сельхозпродукции, рынок все съест. Война войной – обед по расписанию, — подытожил Ильшат Фазрахманов.