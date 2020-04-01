В Башкирии аграрии решили пораньше приступить к весенним полевым работам

Сегодня, 1 апреля, стало известно, что в Башкирии дан старт весенним полевым работам. Эо произошло на две недели раньше намеченного срока. Причиной тому послужила теплая погода. обильное таяние снега и отчасти угроза распространения коронавирусной инфекции. Сельчане решили выйти в поле раньше, пока эпидемиологическая ситуация позволяет им нормально работать.

По данным пресс-службы минсельхоза РБ, на полях начался первый этап полевых работ, именуемый закрытием влаги. В частности, такие работы начались в Буздякском районе по полях сельхозпредприятия «Нерал-Буздяк».

Напомним, что правила нерабочей недели, которая началась с понедельника в России, не распространяются на предприятия агропромышленного комплекса.