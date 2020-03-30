Минсельхоз призвал аграриев срочно выкупать технику у дилеров
30 марта, 17:33ЭкономикаКарина МамаеваФото: pixabay.com
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По словам министра, скоро она сильно подорожает.
На онлайн-брифинге, посвященном поддержке сельского хозяйства, заместитель премьер-министра республики Ильшат Фазрахманов призвал аграриев в срочном порядке выкупить у местных и федеральных дилеров нужную технику. По его словам, вскоре она должна сильно подорожать.
— Это потому, что она производится за доллары и евро. Покупайте всю технику, которая есть в округе. Вот сегодня кто должен был решиться – решайтесь, — сказал Ильшат Фазрахманов.
Он также отметил, что сельхозпредприятия могут получить субсидии на покупку техники. Сейчас на счету республиканского министерства сельского хозяйства для этих целей есть 1,5 миллиарда рублей.
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