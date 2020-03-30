Минсельхоз призвал аграриев срочно выкупать технику у дилеров

На онлайн-брифинге, посвященном поддержке сельского хозяйства, заместитель премьер-министра республики Ильшат Фазрахманов призвал аграриев в срочном порядке выкупить у местных и федеральных дилеров нужную технику. По его словам, вскоре она должна сильно подорожать.

— Это потому, что она производится за доллары и евро. Покупайте всю технику, которая есть в округе. Вот сегодня кто должен был решиться – решайтесь, — сказал Ильшат Фазрахманов.