В Башкирии полицейский продавал данные об умерших

Posted 22 июля 2020, 07:25
Published 22 июля 2020, 07:25
Modified 17 октября 2022, 20:43
Updated 17 октября 2022, 20:43
Суд установил, что осужденный в период с октября 2016 по март 2018 года продавал своему знакомому сведения о фактах смерти в Стерлитамаке. В итоге все данные об умерших поступали в ритуальный салон.
Всего начальник смены дежурной части получил 59 тысяч рублей. Свою вину он признал полностью. В суде уже вынесено решение.
Мужчину осудили на три года и 4 месяца условно с испытательным сроком на три года, а также лишением права занимать должности.