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Posted 22 июля 2020, 07:25

Published 22 июля 2020, 07:25

Modified 17 октября 2022, 20:43

Updated 17 октября 2022, 20:43

В Башкирии полицейский продавал данные об умерших

В Башкирии полицейский продавал данные об умерших

22 июля 2020, 07:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В городском суде Стерлитамака его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Суд установил, что осужденный в период с октября 2016 по март 2018 года продавал своему знакомому сведения о фактах смерти в Стерлитамаке. В итоге все данные об умерших поступали в ритуальный салон.

Всего начальник смены дежурной части получил 59 тысяч рублей. Свою вину он признал полностью. В суде уже вынесено решение.

Мужчину осудили на три года и 4 месяца условно с испытательным сроком на три года, а также лишением права занимать должности.

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