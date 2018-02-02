Черные ритуалы: Как в Башкирии работают фирмы похоронных услуг

За проводы человека в последний путь его родственникам давно приходится платить немалую сумму. Организация похорон превратилась в хороший бизнес, причем участники рынка далеко не всегда работают открыто и честно. Медиакорсеть выясняла, какие «подводные камни» сегодня есть в сфере ритуальных услуг.

У 45-летней уфимки Татьяны Мурсалимовой летом прошлого года умерла тяжело больная мама. Не успела несчастная женщина опомниться от обрушившегося на нее горя, как на пороге ее дома уже появились представители одной из фирм ритуальных услуг. Обмывание и одевание тела, гроб с ритуальными атрибутами, катафалк, вынос тела, рытье могилы и установка железного памятника, оформление документов. Ритуальщикии быстро избавили Татьяну от всех организационных хлопот, но, конечно, попросили за это немалую сумму.

- За похороны ритуальщикам пришлось заплатить порядка 50 тысяч рублей, - вспоминает Татьяна. – Из этой суммы они вычли положенное по закону социальное пособие на погребение в шесть тысяч рублей.

Справочно: Минимальная стоимость захоронения в Уфе составляет примерно 20-25 тыс руб. Некоторые агентства предлагают услугу «комплексное захоронение» за 24 тыс руб, пенсионерам -18 тыс руб. Минимальная стоимость гроба от 1,5 тыс руб (мусульманский), 2 тыс руб (христианский), минимальная стоимость «элитного» гроба – 13 тыс руб, минимальная стоимость ограды – 2,7 тыс руб, венки – от 500 руб.

Фото: Кристина Дейнеко

«Здравствуйте! Умирать собираетесь?»

Визиты ритуальщиков к родственникам сразу после смерти человека давно стали привычным явлением. Фирмы, предоставляющие похоронные услуги, работают напрямую с диспетчерскими скорой помощи, которые за определенную плату передают информацию об умерших и тяжело больных. «Вознаграждение» за один труп, в частности, в Уфе, строит в среднем 10-12 тысяч рублей. Затраты на неофициальные источники информации чёрные агенты компенсируют высокой стоимостью своих услуг. Такой «диалог» скорой с ритуальщиками и конкуренция на рынке услуг, правда, приводит порой к тому, что агенты похоронных фирм приезжают к родственникам умирающих, когда те еще живы.

- Сын в последние дни лежал практически без движения, четвертая стадия рака, - вспоминает другая уфимка, 83-летняя Ангелина Луговая. – Вдруг звонят: "Здравствуйте, мы такие-то такие-то, хотели предложить услуги по погребению". Меня чуть не разорвало от боли и злости. Сын еще не умер, а они мне уже предлагают гроб для него купить!.

Передача информации ритуальщикам, безусловно, незаконна, но пока является повсеместной практикой. Большинство граждан в Башкирии пока не знают своих законных прав. И именно это является главной причиной нарушений, которые допускают игроки рынка ритуальных услуг, считает исполнительный директор ассоциации предприятий ритуальных услуг «Башритуал» Вениамин Серебренников.

- Спрос рождает предложение, - говорит Серебренников. - Действительно бывает так, что человек умирает, и скорая сообщает об этом сразу нескольким ритуальным агентствам, в итоге в квартиру родственников умершего буквально пытаются ворваться сразу 5-6 агентов. Но они же силой не заставляют его деньги отдать. Поэтому навязанных услуг нет как таковых, они просто предлагают человеку услуги: у кого дороже, у кого дешевле. В федеральном законе № 8 (о погребении и похоронном деле – прим.ред.) сегодня все прописано, никаких дополнительных документов не требуется. Почти никто не знает, что если человек при смерти, его надо поставить на учет, чтобы участковый врач приходил, проводил осмотры, и чтобы он уже потом дал справку о смерти. Сами родственники, предполагая, что в их семье скоро может случиться такое горе, должны готовится к этому: изучать информацию, оформлять документы. Вина родственника умершего в данной ситуации в том, что он ведет переговоры с не уполномоченными лицами (агентами – прим.ред.), впускает к себе в дом посторонних. Грубо говоря, ищет халяву, хочет провести дешевые похороны.

Бесплатно не умрешь?

Платить родственникам умерших долгие годы приходится не только за организацию похорон, но порой и за место на кладбище. Несмотря на то, что согласно федеральному законодательству, каждый гражданин должен получать участок под погребение бесплатно, людям зачастую помогают купить площадки под могилы.

- За участок для мамы пять лет назад рядом с могилой отца пришлось заплатить, - говорит Татьяна Мурсалимова. – Агенты сказали куда ехать, чтобы передать деньги, и мы сами поехали. Администрация кладбища сначала отказывалась, но потом, когда мы начали просить, согласились, взяв за это 16 тысяч рублей. Только когда я передала деньги и вышла от них, я поняла, что сделала что-то незаконное. Тем более, что агенты сами не стали этим заниматься.

«Распишитесь и сообщите»

Берущим взятки за места под могилы, возможно, помогает то, что в Уфе, сейчас все не так просто с кладбищами. В Уфе сегодня введен запрет на захоронения на Южном кладбище - до февраля 2019 года. Это необходимо для завершения процедуры оформления новых участков под захоронения. Сейчас выделение возможно только на Северном кладбище: здесь площадок пока хватает, а в этом году будет дополнительно выделено 110 га земли. В дальнейшем для расширения Южного кладбища планируется, что муниципалитету передадут участок в 4,2 га в Уфимском районе, но он пока даже не размежеван. Также Уфа должна получить 6 га из площадей Гослесфонда. Но и этих участков хватит ненадолго, в дальнейшем Южное кладбище вновь придется расширять. Как вариант рассматриваются земли в районе Авдонского сельсовета, но это сельхозугодия, и изменить назначение земель пока не получается.

В МУП «Комбинат специализированного обслуживания» Уфы тем не менее подчеркивают, что в последние годы ситуация в плане выдачи участков улучшается. По словам директора МУП КСО Руслана Кинзикеева, в Уфе системной проблемы взимания денежных средств за место на кладбище сегодня нет.

- Один случай попытки продажи участка был около 1,5 года назад, мы передали информацию об этой компании в полицию, - рассказал Кинзикеев Медиакорсети. – В целом наша задача в том, чтобы исключить эту ситуацию системно. Мы разработали антикоррупционную анкету. Ее должен заполнить и подписать каждый родственник умершего, который подает заявление о предоставлении участка. В ней указано, что гражданин уведомлен о том, что место для погребения согласно ФЗ-8 предоставляется бесплатно, и если ему что-то стало известно о том, что участки продаются, он обязуется немедленно сообщить об этом в администрацию города и комбинату спецобслуживания. Разработана она около 1,5 года назад, и с тех пор нет такого заявителя на участок, который не подписал бы эту анкету. Кроме того, наши сотрудники прозванивают родственников умершего и спрашивают, не было ли случаев подкупа. Если такие случаи есть, надо заявлять в полицию, и комбинат в этом будет только помогать.

Фото: интернет

Доходы на мертвецах

Случаи «охоты на мертвецов» и продажи участков усугубляет тот факт, что сфера ритуальных услуг в целом остается достаточно сильно закрытой. Так, общий объем выручки 50-ти зарегистрированных в Башкирии компаний оценить практически невозможно, ведь далеко не все компании публикуют свою финансовую отчетность.

По данным "Спарк-Интерфакс" МУП «Ритуал» города Салават завершило 2016 год с выручкой 10,2 млн руб, чистая прибыль при этом составила 166 тыс руб. Выручка МУП «Ритуал» города Белебей в 2016 году составила 14,65 млн руб, чистая прибыль – 219 ты. руб. Муниципальное предприятие «Комбинат специализированного обслуживания Уфы» последний раз публиковало финансовую отчетность в 2012 году. Тогда выручка предприятия составляла 53,34 млн руб, при этом компания отработала тот год с убытком в размере 1,17 млн руб. Такое же предприятие, только во втором по величине городе Башкирии – Стерлитамаке – «Комбинат спецобслуживания населения» завершил 2012 год с выручкой 52,5 млн руб, чистая прибыль составила – 3,12 млн руб.

- Рынок на сегодня расширяется, того, что называется «черный рынок», сегодня у нас нет, - считает Вениамин Серебренников. – Есть организации, которые из упрямства своего и порядочности доступные цены держат. Единственное - с землей вопрос не решен, участки на кладбище у нас продолжают продавать, что противоречит федеральному закону. Но в целом на рынке сегодня ситуация неплохая, монополистов нет. Что касается отсутствия финансовой отчетности ритуальных компаний, то это связано с тем, что основная их масса оформлена как ИП и ООО, которые государство не обязывает публиковать такие данные.

Тем не менее, по-видимому на рынке ритуальных услуг грядут перемены. Похоронные агентства должны выйти из «теневого сектора», соответствующее поручение еще в августе прошлого года дал президент страны Владимир Путин. Генпрокуратура совместно с МВД должна провести комплексную проверку. Указ об этом был разослан всем заинтересованным ведомствам и региональным властям. Выявленные нарушения, как считают эксперты, повлекут за собой принятие необходимых законов на региональном уровне.

Председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Курултая Башкирии Николай Никитин так прокомментировал ситуацию: