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В Башкирии 970 млн рублей пойдет на аренду комплекса весогабаритного контроля

13 июля 2020, 05:06
Фото: Медиахолдинг1Mi
Республика планирует арендовать комплекс весового и габаритного контроля.

Госкомитет Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству планирует установить комплексы на межмуниципальных и региональных дорогах. По информации РБК, за услуги власти готовы заплатить до 970 млн рублей.

Сообщается, что деньги будут выделены из Дорожного фонда. В 2021 и 2022 году выплатят 194 млн рублей и 582 млн — в последующих. Контракт будет действовать до 2026 года. После окончания срока система перейдут в собственность республики на безвозмездной основе.

Аукцион пройдет 30 июля, заявки принимаются до 28 июля. Все оборудование должно быть новым.

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