В Башкирии 970 млн рублей пойдет на аренду комплекса весогабаритного контроля

Госкомитет Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству планирует установить комплексы на межмуниципальных и региональных дорогах. По информации РБК, за услуги власти готовы заплатить до 970 млн рублей.
Сообщается, что деньги будут выделены из Дорожного фонда. В 2021 и 2022 году выплатят 194 млн рублей и 582 млн — в последующих. Контракт будет действовать до 2026 года. После окончания срока система перейдут в собственность республики на безвозмездной основе.
Аукцион пройдет 30 июля, заявки принимаются до 28 июля. Все оборудование должно быть новым.