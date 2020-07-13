В Башкирии 970 млн рублей пойдет на аренду комплекса весогабаритного контроля

Сообщается, что деньги будут выделены из Дорожного фонда. В 2021 и 2022 году выплатят 194 млн рублей и 582 млн — в последующих. Контракт будет действовать до 2026 года. После окончания срока система перейдут в собственность республики на безвозмездной основе.