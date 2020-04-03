На ж/д вокзалах Башкирии ограничили вход провожающим и встречающим
3 апреля, 15:17ОбществоМинзаля АскароваФото: pexels.com
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Об этом сообщил представитель Башкирского центра организации работы железнодорожных станций Уфы.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
На железнодорожные вокзалы Башкирии запретили вход провожающим и встречающим гражданам. Об этом рассказал первый заместитель начальника Башкирского центра организации работы железнодорожных вокзалов Уфы Сергей Голубев.
В целях ограничения распространения заражения коронавирусом в республике теперь в ж/д вокзалы могут войти лишь лица, которые имеет билеты на проезд либо при необходимости купить такой билет.
- Все, кому необходима помощь добраться до вагона, будут помогать работники вокзалов, носильщик, - отметил он.
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