На ж/д вокзалах Башкирии ограничили вход провожающим и встречающим

На железнодорожные вокзалы Башкирии запретили вход провожающим и встречающим гражданам. Об этом рассказал первый заместитель начальника Башкирского центра организации работы железнодорожных вокзалов Уфы Сергей Голубев.

В целях ограничения распространения заражения коронавирусом в республике теперь в ж/д вокзалы могут войти лишь лица, которые имеет билеты на проезд либо при необходимости купить такой билет.