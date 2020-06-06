На уфимском ж/д вокзале откроют новую достопримечательность
Сегодня, 11:36ГородМинзаля АскароваФото: пресс-служба администрации г. Уфы
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Скульптурная композиция посвящена воинским частям, ушедшим на фронт в годы Великой Отечественной войны.
Сюжеты: 75 лет Победы
На стадии завершения находятся работы по установке нового памятника на территории уфимского железнодорожного вокзала.
Новая достопримечательность в виде скульптурной композиции, олицетворяющей воинские части, ушедшие на фронт в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах, уже совсем скоро будет готова. По данным подрядной организации, для завершения работ требуется не больше 10 дней.
В пресс-службе мэрии отмечают, что сам памятник также уже находится в Уфе. Подрядная организация занималась обустройством фундаментной площадки, подпорной стены, постамента и так далее.
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