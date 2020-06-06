На уфимском ж/д вокзале откроют новую достопримечательность

На стадии завершения находятся работы по установке нового памятника на территории уфимского железнодорожного вокзала.

Новая достопримечательность в виде скульптурной композиции, олицетворяющей воинские части, ушедшие на фронт в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах, уже совсем скоро будет готова. По данным подрядной организации, для завершения работ требуется не больше 10 дней.