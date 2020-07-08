В Башкирии примут закон, защищающий культурное наследие

По информации пресс-службы Курултая Башкирии, закон поможет сохранить и изучить все явления нематериальной культуры. Для этого будет сформировал специальный реестр, куда будут вносить объекты культурного наследия старше 20 лет. Законопроект решили принять в преддверии Года народного искусства, который запланирован на 2022 год.