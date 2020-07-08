В Башкирии примут закон, защищающий культурное наследие

Posted 8 июля 2020, 12:08
Published 8 июля 2020, 12:08
Modified 17 октября 2022, 20:34
Updated 17 октября 2022, 20:34
Депутаты Курултая Башкирии законопроект, который регулирует механизмы сохранения, нематериальные объекты культуры, уже приняли. Речь идет о фольклоре, сказках, песнях, обычаях и традициях.
Председатель башкирского парламента Константин Толкачев сообщил, что в республике накоплена богатая культура и история, которые, если не работать над изучением и сохранением, затеряются и исчезнут, в особенности в условиях глобализации.
По информации пресс-службы Курултая Башкирии, закон поможет сохранить и изучить все явления нематериальной культуры. Для этого будет сформировал специальный реестр, куда будут вносить объекты культурного наследия старше 20 лет. Законопроект решили принять в преддверии Года народного искусства, который запланирован на 2022 год.