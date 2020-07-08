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Posted 8 июля 2020, 12:08

Published 8 июля 2020, 12:08

Modified 17 октября 2022, 20:34

Updated 17 октября 2022, 20:34

В Башкирии примут закон, защищающий культурное наследие

В Башкирии примут закон, защищающий культурное наследие

8 июля 2020, 12:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Депутаты Курултая Башкирии приняли решение сохранить и популяризировать нематериальное культурное наследие.

Депутаты Курултая Башкирии законопроект, который регулирует механизмы сохранения, нематериальные объекты культуры, уже приняли. Речь идет о фольклоре, сказках, песнях, обычаях и традициях.

Председатель башкирского парламента Константин Толкачев сообщил, что в республике накоплена богатая культура и история, которые, если не работать над изучением и сохранением, затеряются и исчезнут, в особенности в условиях глобализации.

По информации пресс-службы Курултая Башкирии, закон поможет сохранить и изучить все явления нематериальной культуры. Для этого будет сформировал специальный реестр, куда будут вносить объекты культурного наследия старше 20 лет. Законопроект решили принять в преддверии Года народного искусства, который запланирован на 2022 год.

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#Общество#Новости#Законы / Законопроекты#Закон
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