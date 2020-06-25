В Башкирии в ближайшие дни вступит в силу «сухой закон»

В сообщении ведомства указано, что в республике в ближайшее время на один день ограничат продажу алкогольной продукции. В госкомитете напомнили, что продажа спиртного запрещена в День молодежи.

В пресс-службе напомнили, что продажа алкогольной продукции запрещена в определенные дни согласно закону об обороте этилового спирта. 27 июня приобрести продукцию с содержанием этилового спирта нельзя, разрешается его продажа только в бара, ресторанах и кафе.