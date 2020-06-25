В Башкирии в ближайшие дни вступит в силу «сухой закон»
Об ограничениях по продаже алкогольной продукции сообщили в госкомитете по торговле и предпринимательству.
В сообщении ведомства указано, что в республике в ближайшее время на один день ограничат продажу алкогольной продукции. В госкомитете напомнили, что продажа спиртного запрещена в День молодежи.
В пресс-службе напомнили, что продажа алкогольной продукции запрещена в определенные дни согласно закону об обороте этилового спирта. 27 июня приобрести продукцию с содержанием этилового спирта нельзя, разрешается его продажа только в бара, ресторанах и кафе.
С такой инициативой, напомним, выступил глава Башкирии Радий Хабиров, который первым ввел «сухой закон» на 1 сентября, на Последний звонок, на Сабантуй, в последний раз были введена ограничения на продажу алкоголя во время периода строгой самоизоляции из-за коронавируса. Последнее ограничение действовало в этом году во время проведения Последнего звонка.