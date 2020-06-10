В Башкирии примут закон о выдаче жилья обманутым дольщикам

В пресс-службе башкирского парламента проинформировали, что поправки предполагают исключить требования в 10 тысяч квадратных метров к минимальной площади жилого строящегося дома, часть квартир в котором будет предоставлена обманутым дольщикам.

По словам председателя башкирского парламента Константина Толкачева, проблема обманутых дольщиков не исчезает из повестки. Он отметил, что несколько лет назад был принят закон, который дает право инвесторам без торгов получать в аренду земельные участки для строительства жилья с условием, что часть квартир будет предоставлена обманутым дольщикам. Сейчас, добавил Толкачев, норма действует в отношении инвестпроекто с площадью более 10 тысяч квадратных метров, что пробелматично для малых городов.

– Предлагается снять ограничение по площади жилья в новом доме. Наша цель – чтобы закон был рабочим и все обманутые дольщики получили жилье, – проинформировал парламентарий.