В Башкирии планируют изменить закон об охоте
Сегодня, 11:17ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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На ближайшем пленарном заседании планируют изменить правила любительской и спортивной охоты в искусственной среде обитания животных.
По словам председателя башкирского парламента Константина Толкачева, инициативы направлена на развитие охотничьих хозяйств, чтобы охота велась в основном в них. Планируется создать необходимые условия, чтобы способствовать сбережению биоресурсов, минимизировать охоту за пределами охотничьих угодий, отметил он.
– Такая практика активно используется в европейских государствах, а в нашей стране стала популярной только в последние десятилетия, – добавил Толкачев.
По законопроекту предусмотрено, что животных могут забирать из их естественной среды обитания и помещать в искусственно созданную. В отношении животных будет введен лимит на добычу.
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