В Башкирии планируют изменить закон об охоте

По словам председателя башкирского парламента Константина Толкачева, инициативы направлена на развитие охотничьих хозяйств, чтобы охота велась в основном в них. Планируется создать необходимые условия, чтобы способствовать сбережению биоресурсов, минимизировать охоту за пределами охотничьих угодий, отметил он.

– Такая практика активно используется в европейских государствах, а в нашей стране стала популярной только в последние десятилетия, – добавил Толкачев.