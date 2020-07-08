Уже 5731: обнародована свежая статистика по коронавирусу в Башкирии

Posted 8 июля 2020, 08:26
Published 8 июля 2020, 08:26
Modified 17 октября 2022, 20:33
Updated 17 октября 2022, 20:33
По данным портала Стопкоронавирус.рф, за прошедшие сутки количество новых инфицированных коронавирусом увеличилось на 45 человек. Всего к текущему моменту зарегистрировано 5731 носителей ковида.
Напомним, что такие цифры по количеству зараженных за сутки держатся на примерно одном и том же уровне в течение последних двух недель. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров выражал недовольство такой ситуацией, отметив, что стабильность в данном случае – отчасти признак недоработки и безответственного отношения жителей региона.
О новых смертельных случаях также уже традиционно в статистике информации нет. Напомним, что в настоящий момент количество скончавшихся достигло 19 человек.
Ранее в министерстве также публиковали информацию о районах, где лечатся заболевшие. Цифры по больницам о числе госпитализированных при это больше не приводятся.