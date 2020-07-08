mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 июля 2020, 08:26

Published 8 июля 2020, 08:26

Modified 17 октября 2022, 20:33

Updated 17 октября 2022, 20:33

Уже 5731: обнародована свежая статистика по коронавирусу в Башкирии

Уже 5731: обнародована свежая статистика по коронавирусу в Башкирии

8 июля 2020, 08:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Башкирии наблюдается уже традиционный рост коронавирусной инфекции. Данные о новых зараженных поступили из Центра по мониторингу ситуации с COVID-19.

По данным портала Стопкоронавирус.рф, за прошедшие сутки количество новых инфицированных коронавирусом увеличилось на 45 человек. Всего к текущему моменту зарегистрировано 5731 носителей ковида.

Напомним, что такие цифры по количеству зараженных за сутки держатся на примерно одном и том же уровне в течение последних двух недель. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров выражал недовольство такой ситуацией, отметив, что стабильность в данном случае – отчасти признак недоработки и безответственного отношения жителей региона.

О новых смертельных случаях также уже традиционно в статистике информации нет. Напомним, что в настоящий момент количество скончавшихся достигло 19 человек.

Ранее в министерстве также публиковали информацию о районах, где лечатся заболевшие. Цифры по больницам о числе госпитализированных при это больше не приводятся.

Материалы по теме
ФОМ и «Левада-центр»: 60% врачей России не верят статистике смертей от коронавируса«Тяжелых нет»: в Уфе на УМПО сообщили новые данные о распространении коронавируса«Сестра короны»: в Башкирии пневмония унесла больше жизней, чем коронавирус
#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Карантин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика