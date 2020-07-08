Уже 5731: обнародована свежая статистика по коронавирусу в Башкирии

Напомним, что такие цифры по количеству зараженных за сутки держатся на примерно одном и том же уровне в течение последних двух недель. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров выражал недовольство такой ситуацией, отметив, что стабильность в данном случае – отчасти признак недоработки и безответственного отношения жителей региона.