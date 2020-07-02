Известно, какие районы Башкирии больше всего заражены сифилисом и гонореей

По информации Центра гигиены и эпидемиологии, а также Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, в 2019 году сифилисом заразились 463 человека, что составляет 11,4 на 100 тысяч человек. Уточняется, что с 2018 года показатель снизился на 22,2%. Для сравнения в 2018 году было зарегистрировано 597 случаев.