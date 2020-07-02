Известно, какие районы Башкирии больше всего заражены сифилисом и гонореей

Posted 2 июля 2020, 08:53
Published 2 июля 2020, 08:53
Modified 17 октября 2022, 20:30
Updated 17 октября 2022, 20:30
По информации Центра гигиены и эпидемиологии, а также Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, в 2019 году сифилисом заразились 463 человека, что составляет 11,4 на 100 тысяч человек. Уточняется, что с 2018 года показатель снизился на 22,2%. Для сравнения в 2018 году было зарегистрировано 597 случаев.
По информации Ufacitynews.ru, в некоторых районах и городах показатель заболеваемости превысил среднереспубликанской уровень. В Уфе зарегистрирован самый высокий показатель заболеваемости – 25,1, в Мечетлинской и Баймакском районах – 17,9, в Хайбуллинском – 16,5, в Кушнаренковском – 15,2. Показатели предоставлены в расчете на 100 тысяч человек.
Показатель заболеваемости гонореей снизился на 19,7%. В 2019 году заболели 204 человека, в 2018 году – 255 человек. Зараженных больше всего в Мечетлинском – 13,4%, в Хайбуллинском – 9,9%, в Бураевском – 9,4%.