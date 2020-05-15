«Запрещают умирать»: статистику о коронавирусе из Башкирии изучили эксперты «Медузы»

В самом начале статьи авторы статьи сразу уточнили, что им не удалось найти подтверждений тому, что команда замалчивать смерти от коронавируса поступает в регионы из Москвы. В Минздраве России и департаменте здравоохранения Москвы никаких комментариев на эту тему не дали. При этом, по мнению журналистов «Медузы», в регионах России управление статистикой смертности превратилось в политический процесс еще гораздо раньше до эпидемии. Демограф, с которым пообщалась «Медуза», говорит, что данные сознательно искажаются как минимум с 2012 года.