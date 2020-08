«Запрещают умирать»: статистику о коронавирусе из Башкирии изучили эксперты «Медузы»

Авторитетные спикеры прокомментировали новости из российских регионов о замалчивании смертей от коронавирусной инфекции.

В самом начале статьи авторы статьи сразу уточнили, что им не удалось найти подтверждений тому, что команда замалчивать смерти от коронавируса поступает в регионы из Москвы. В Минздраве России и департаменте здравоохранения Москвы никаких комментариев на эту тему не дали. При этом, по мнению журналистов «Медузы», в регионах России управление статистикой смертности превратилось в политический процесс еще гораздо раньше до эпидемии. Демограф, с которым пообщалась «Медуза», говорит, что данные сознательно искажаются как минимум с 2012 года. Возлагать на региональные правительства ответственность за статистику опасно, считают демографы. - Конечно, они боятся и не всегда знают, как им правильнее поступать. И когда есть возможность выбрать какое-то другое заболевание, которым тоже страдал человек, то есть вероятность, что его и выберут, — считает заместитель заведующего Международной лабораторией исследований населения и здоровья ВШЭ, демограф Сергей Тимонин. - Если у вас есть какая-то российская статистика по смертности от коронавируса, ее нужно умножать в среднем на три-четыре, — советует работающий с данными о смертях от COVID-19 демограф Алексей Ракша. — В Москве — в 2,5–2,6 раза, а в регионах — до 5. По словам экспертов, для примера в Санкт-Петербурге очень любят цифру три: 20 апреля от COVID умерли три человека, 21-го — три, 22-го — три, 23-го — три, 24-го — три, 25-го — вдруг четыре. - Как будто дали 20 апреля распоряжение, чтобы умирало не больше трех, хотя там в день больше 20 человек умирает с внебольничной пневмонией, а 30 апреля умерло вообще 40. Я смотрю на циферки — там день за днем тройки — так не бывает! Вероятность этого — меньше 1%, - отметил Алексей Ракша. Попала «под раздачу» и Башкирия, в которой, по данным «Медузы», как и в Чувашии, в конце апреля данные о летальности просто замерли и перестали обновляться. - В каких-то регионах, видимо, просто запрещают умирать от коронавируса, — так прокомментировал данную ситуацию Алексей Ракша. — Как будто губернатор говорит на селекторном совещании: „Больше никто не умрет — как хотите, так и выкручивайтесь“. В Башкирии последняя смерть от коронавируса была 20 апреля — „перестали умирать“, как раз когда все пошло по нарастающей. 11 апреля — первый умерший, 14-го и 15-го — по двое, 16-го — три, 19-го — четыре — и все, дальше как отрезало. После этого первая смерть появилась в статистике только 9 мая. Это неправдоподобно. В республиканском Минздраве в ответ на запрос корреспонденту «Медузы» предложили подключиться к «онлайну на ютьюб-канале министерства». В статье также упоминается нашумевшая история о том, как недавно минздрав Башкирии публично отказался связывать смерть медсестры Белебеевской центральной районной больницы с COVID-19, хотя основной причиной смерти в соответствующем свидетельстве официально была указана именно коронавирусная инфекция. Медиакорсеть следит за ситуацией.

