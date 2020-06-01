Минздрав Башкирии озвучил актуальную статистику заболеваемости коронавирусом
Информация предоставлена на 10:00 часов 1 июня.
На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве РБ министр здравоохранения региона Максим Забелин рассказал об изменениях в текущей статистике заболеваемости коронавирусом. По его словам, общее количество больных COVID-19 c начала пандемии в республике достигло 3337 человек. Прирост за последние сутки составил 77 случаев.
- Если анализировать прошедшие выходные, то у нас отмечается динамика по уменьшению количества заразившихся. Темп прироста составляет менее чем 3%. Коэффициент распространенности новой коронавирусной инфекции – 0,9, - уточнил докладчик.
По словам Забелина, основная часть заболевших – пациенты до 50 лет. С 50 до 60 лет составляют 30%, старше 61 года – 22%.
На стационарном лечении – 958 человек. У 666 человек из них состояние здоровья оценивается как среднее, в тяжелом состоянии – 45 пациентов, они находятся в отделениях интенсивной терапии. 9 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
По данным министра, амбулаторное лечение проходят 1223 человека. К счастью, случаев смерти за последние сутки не зарегистрировано.
Забелин также уточнил, что в обсерваторах республики находятся более 500 человек. В основном это вахтовики, которые проходят «предвахтовое» наблюдение перед убытием на работу.
За последние сутки выполнено 4 900 тестов.