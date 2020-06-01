Минздрав Башкирии озвучил актуальную статистику заболеваемости коронавирусом

На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве РБ министр здравоохранения региона Максим Забелин рассказал об изменениях в текущей статистике заболеваемости коронавирусом. По его словам, общее количество больных COVID-19 c начала пандемии в республике достигло 3337 человек. Прирост за последние сутки составил 77 случаев.

- Если анализировать прошедшие выходные, то у нас отмечается динамика по уменьшению количества заразившихся. Темп прироста составляет менее чем 3%. Коэффициент распространенности новой коронавирусной инфекции – 0,9, - уточнил докладчик.

По словам Забелина, основная часть заболевших – пациенты до 50 лет. С 50 до 60 лет составляют 30%, старше 61 года – 22%.

На стационарном лечении – 958 человек. У 666 человек из них состояние здоровья оценивается как среднее, в тяжелом состоянии – 45 пациентов, они находятся в отделениях интенсивной терапии. 9 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По данным министра, амбулаторное лечение проходят 1223 человека. К счастью, случаев смерти за последние сутки не зарегистрировано.

Забелин также уточнил, что в обсерваторах республики находятся более 500 человек. В основном это вахтовики, которые проходят «предвахтовое» наблюдение перед убытием на работу.