В Башкирии приняли законопроект, поддерживающий садоводов

Posted 29 июня 2020, 07:40
Published 29 июня 2020, 07:40
Modified 17 октября 2022, 20:27
Updated 17 октября 2022, 20:27
Спикер регионального парламента Константин Толкачев пояснил, что в республике приняли решение одобрить этот законопроект, так как с садоводчеством так или иначе связан каждый второй житель региона.
По его словам, в настоящий момент в Башкирии около 500 тысяч семей садоводов, что составляет 40 процентов от всего населения. Толкачев также отметил, что ранее меры поддержки носили точечный характер, сейчас же предусмотрена масштабная комплексная работа.
По решению депутатского корпуса, в качестве мер поддержки будет организация снабжения садовых товариществ водой, теплом, газом, электричеством. Планируется также обеспечивать водоотведение и финансировать кадастровые работы.
Документ сейчас отправлен на подпись к главе республики Радию Хабирову и вступит в силу в течение десяти дней со дня подписания.