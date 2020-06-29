В Башкирии директора кооператива осудили за хищение 37 млн рублей

Кроме того. фигурант уголовного дела заключил с 37 вкладчиками договоры сбережения на общую сумму более 7,5 млн рублей, эти деньги он в кассу компании так и не внес, а присвоил себе. Мужчину также обвиняют в хищении более 11 млн рублей, которые он брал в долг под проценты, а еще 1,6 млн рублей под видом продажи квартиры. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 37 млн рублей.