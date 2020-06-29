В Башкирии директора кооператива осудили за хищение 37 млн рублей

Posted 29 июня 2020, 09:25
Published 29 июня 2020, 09:25
Modified 17 октября 2022, 20:27
Updated 17 октября 2022, 20:27
По информации региональной прокуратуры, в отношении 41-летнего Айдара Гиматова утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Руководителя кредитного потребительского кооператива «Ай» в Дуванском районе обвиняют в мошенничестве и покушении на мошенничество (ч.ч 3,4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 УК РФ).
Следователи пришли к выводу, что Гиматов разместил объявление об обналичивании материнского капитала. В период с марта 2016 по июль 2017 года он велел 44 гражданам, которые были заинтересованы в обналичивании сертификата, велел передать кооперативу заем на сумму более 17 млн рублей, якобы до поступления средств из Пенсионного фонда. Деньги он потратил на собственные нужды,
Кроме того. фигурант уголовного дела заключил с 37 вкладчиками договоры сбережения на общую сумму более 7,5 млн рублей, эти деньги он в кассу компании так и не внес, а присвоил себе. Мужчину также обвиняют в хищении более 11 млн рублей, которые он брал в долг под проценты, а еще 1,6 млн рублей под видом продажи квартиры. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 37 млн рублей.
Чтобы избежать ответственности, мужчина инсценировал свою смерть, спустя два года его все таки нашли и заключили под стражу, свою вину Гиматов признал полностью.