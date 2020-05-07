Прокуратура Челябинска расследует пропажу миллиона при реконструкции Театра оперы
7 мая, 18:40ОбществоФото: pixabay.com
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Челябинская прокуратура начала расследование уголовного дело в отношении Минстроя региона. Из-за действий ведомства материальный ущерб в ходе работ по оснащению пристройки к городскому Театру оперы составил 920 тысяч рублей.
Как сообщает kursdela.biz, подрядчик должен был обеспечить новое помещение необходимой мебелью и техникой, а также произвести внутреннюю отделку.
Согласно документам, все работы были выполнены в срок. Объект приняли в эксплуатацию. Однако по факту ремонт пристройки так и не был завершен. Кроме этого, помещение обставили ветхой мебелью.
Примемку работ осуществлял региональный Минстрой, а также ОГКУ «Челябоблинвестстрой». Подрядчиком госконтрактных работ являлась компания «АльфаСтрой».
Прокуратура направила все материалы по данному делу в Следственный комитет.
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