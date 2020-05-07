Прокуратура Челябинска расследует пропажу миллиона при реконструкции Театра оперы

Как сообщает kursdela.biz , подрядчик должен был обеспечить новое помещение необходимой мебелью и техникой, а также произвести внутреннюю отделку.

Согласно документам, все работы были выполнены в срок. Объект приняли в эксплуатацию. Однако по факту ремонт пристройки так и не был завершен. Кроме этого, помещение обставили ветхой мебелью.