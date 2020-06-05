Прокуратура Башкирии заинтересовалась захоронениями за территорией Дёмского кладбища

В Башкирии прокуратура заинтересовалась захоронениями на Дёмском кладбище. Напомним, мы уже рассказывали, что несмотря на то, что оно давно переполнено, за территорией кладбища продолжают появляться свежие могилы.

Данное нарушение было зафиксировано на «Демском» кладбище, где уже физически нет мест для захоронений. Тем не менее, и в 2019, и в 2020 годах там появляются все новые могилы, но уже за территорией забора, что является грубейшим нарушением. Захоронения проводились силами муниципального Комбината спецобслуживания. Очевидно, что частные ритуальные фирмы себе такого позволить точно не могли.

По этому поводу Ассоциация похоронных организаций РБ подготовила обращение в прокуратуру.

— Мы узнали об этом случайно. Специально же не ходим по кладбищам и не ищем нарушения. К нам люди обращаются. Начали выяснять и оказалось, что прокуратура уже выносила в адрес муниципального комбината предписание об устранении нарушений в 2016 году. Мы написали жалобу в мае 2020 года, пока ответа по ней мы не получили, — рассказали Медиакорсети в Ассоциации.

Пресс-секретарь надзорного ведомства Гузель Масагутова подтвердила Медиакорсети о том, что данное обращение направлено в городскую мэрию без контроля. А это значит, что администрация города должна устранить нарушения самостоятельно.