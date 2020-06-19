В Башкирии медикам больницы дали положенные выплаты только после прокуратуры

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Выплат за оказание помощи пациентам с коронавирусом медики добились только после того, как обратились в прокуратуру Башкирии. Речь идет о 20 работниках, которые не получили надбавки в размере около 800 тысяч рублей.

В Белебеевской межрайонной прокуратуре провели проверку соблюдения прав медработников. Права медработников восстановили.

Ранее, напомним, на брифинге в министерстве здравоохранения республики замминистра ведомства Ирина Кононова попыталась ответить на вопрос о непоступивших выплатах медикам Башкирии. Чиновник, однако, не дала ясно понять, получили ли все медработники средства. В это же время в региональном профсоюзе признали, что часть медиков действительно недополучили положенные государством и лично президентом выплаты.

«Ситуация мониторируется. Очень большое количество обращений. И хочу отметить, что у нас есть только два основных источника информации по поводу всех выплат — единый информационный центр по борьбе с коронавирусом, а также минздрав России совместно с профсоюзом врачей РФ. Порядок выплат нам известен. Разные люди будут получать разные выплаты. Острый период мы закончили, мы сейчас живем в новых ковид-условиях, все разъяснения по выплатам мы уже дали, других системных разъяснений минздрав не дает», - подчеркнула чиновник.