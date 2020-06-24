В Башкирии нашли разложившиеся тела матери и сына

Следком Башкирии уточняет, что тела были найдены на улице Нефтекамской. Когда на место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов, то обнаружили в квартире два тела – матери и сына. Местные жители сообщили следователям, что женщина была при жизни затворницей, а ее сын нигде не работал и состоял на учете, как больной туберкулезом.