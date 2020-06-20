Появились фото с места, где нашли тела двух пропавших братьев Мазовых в Уфе

Сегодня жителей Башкирии настигла трагическая новость. Спасателям МЧС по РБ и сотрудникам Следственного комитета Башкирии удалось найти двух сыновей Артема Мазова. Вместе они пропали более полугода назад, еще в октябре 2019 года.

Фото: surb.sledcom.ru

В следственном комитете отметили, что с момента возбуждения уголовного дела поиски ни на день не прекращались.

Фото: surb.sledcom.ru

Напомним, после пропажи Артема Мазова и его двоих детей был найден автомобиль, принадлежавший мужчине. Он увез с собой в неизвестном направлении своих сыновей - 5-летнего Вячеслава и 8-летнего Илью 26 октября 2019 года после того, как жена сообщила, что намерена развестись с ним.

Фото: surb.sledcom.ru