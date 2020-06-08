Минздрав Башкирии вступился за морг, где родственники усопших носили трупы

Представители минздрава Башкирии прокомментировали опубликованную в соцсетях и СМИ жалобу жителя Белебея, который выразил возмущение тем, что в местном морге не работает система вентиляции и охлаждения, трупы лежат на полу, а вдобавок родственников усопших заставляют самостоятельно искать тела близких, переворачивая трупы, среди которых есть пришедшие в очень плохое состояние.

Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы в Белебее Александра Орловская пояснила, что система охлаждения в помещении для хранения тел вышла из строя. Но, по ее мнению, 15-градусная теплая атмосфера «позволяет предотвратить гнилостное изменение тела в течение одних-двух суток». Заменить неисправную систему планируется до конца июня в этом году. Комната для хранения тел, по словам руководителя бюро СМЭ, оборудована полками для размещения тел, трупы друг на друга не укладываются.

Жалоб на плохое состояние выдаваемых после проведения экспертного исследования тел нет. На этом чиновники сделали особый акцент, уточнив, что порой трупы поступают уже в плохом состоянии. Конкретно в Белебее в мае было три таких случая. В министерстве уточнили, что в белебеевском морге работает всего лишь один врач судебно-медицинский эксперт, который работает по рабочему графику, а вдобавок выходит на работу в нерабочие дни по вызову правоохранительных органов. О нехватке санитаров говорить не приходится, поэтому родственников усопших просят помогать.

Судя по ответу минздрава, в таком положении дел там не увидели ничего шокирующего. Однако пользователи соцсетей, ознакомившиеся с официальным ответом, заявили, что чиновники вводят всех в заблуждение. Активное обсуждение данной темы, в частности, идет в группе «Белебей. Газеточка».

По их словам, вентиляция и система охлаждения в белебеевском морге не работают уже несколько лет. Полок там не было никогда, тела лежали на полу, и если полки появились, значит, их явно сделали буквально в последние дни, после того, как поднялся шум.

- Что касается нехватки санитаров и других кадров, то это задача главного врача, пусть ее решает, - отметили пользователи соцсетей.

Получить оперативный комментарий в администрации Белебеевской ЦРБ не удалось.