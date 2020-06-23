В Башкирии при разборе пожарища нашли тело погибшего мужчины

По данным МЧС по Башкирии, возгорание произошло в двух соседних домах на Красноармейской улице минувшей ночью.

Когда пожарные прибыли на место, то обнаружили, что горит дощатый пристрой дома из бревна и кровля на площади 20 квадратных метров одноэтажного кирпичного дома. Погибшего 57-летнего мужчину обнаружили уже после тушения пожара, когда спасатели начали разбирать завалы.