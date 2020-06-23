В Башкирии при разборе пожарища нашли тело погибшего мужчины
Сегодня, 13:20ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: МЧС по Башкирии
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В Бирске произошел пожар, который унес жизнь человека.
По данным МЧС по Башкирии, возгорание произошло в двух соседних домах на Красноармейской улице минувшей ночью.
Когда пожарные прибыли на место, то обнаружили, что горит дощатый пристрой дома из бревна и кровля на площади 20 квадратных метров одноэтажного кирпичного дома. Погибшего 57-летнего мужчину обнаружили уже после тушения пожара, когда спасатели начали разбирать завалы.
Точная причина смерти и возникновения пожара пока что неизвестна. Причины и обстоятельства в настоящий момент устанавливает дознаватель МЧС.
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