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Posted 24 июня 2020, 11:26

Published 24 июня 2020, 11:26

Modified 17 октября 2022, 20:24

Updated 17 октября 2022, 20:24

В Башкирии на глазах у рыбаков погиб 11-летний мальчик

В Башкирии на глазах у рыбаков погиб 11-летний мальчик

24 июня 2020, 11:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Трагедия произошла 23 июня в Шаранском районе на местном водоеме.

Госкомитет по ЧС сообщает, что 11-летний мальчик погиб около села Наратасты на Шаранском водохранилище. Со слов очевидцев, ребенок утонул.

Предварительно известно, что погибший отправился на водоем с друзьями. В какой-то момент у мальчика закончились силы, и он начал тонуть. На берегу реки происходящее увидели местные рыбаки, но помочь так и не подоспели.

Чтобы достать утонувшего, пришлось привлекать спасателей комитета. В настоящий момент все еще идет расследование. В этом году это уже четвертый утонувший ребенок.

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