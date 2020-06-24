В Башкирии на глазах у рыбаков погиб 11-летний мальчик

Posted 24 июня 2020, 11:26
Published 24 июня 2020, 11:26
Modified 17 октября 2022, 20:24
Updated 17 октября 2022, 20:24
Госкомитет по ЧС сообщает, что 11-летний мальчик погиб около села Наратасты на Шаранском водохранилище. Со слов очевидцев, ребенок утонул.
Предварительно известно, что погибший отправился на водоем с друзьями. В какой-то момент у мальчика закончились силы, и он начал тонуть. На берегу реки происходящее увидели местные рыбаки, но помочь так и не подоспели.
Чтобы достать утонувшего, пришлось привлекать спасателей комитета. В настоящий момент все еще идет расследование. В этом году это уже четвертый утонувший ребенок.