В Башкирии 32-летний мужчина перевернулся на автомобиле и погиб
Сегодня, 09:13ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по Башкирии
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В ГИБДД по Башкирии сообщили подробности смертельного ДТП, которое произошло 15 июня в Янаульском районе.
По информации пресс-службы ведомства,32-летнего погибшего обнаружили в перевернутом автомобиле ВАЗ-2114 уже мертвым. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.
Предположительно причина аварии в том, что мужчина не справился с управлением автомобиля, в результате машина вылетела в кювет на 7-м километре автодороги Кадреково–Большая Амзя.
В настоящий момент причины смерти еще устанавливаются, инспекторы ГИБДД также выясняют обстоятельства аварии.
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