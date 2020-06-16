В Башкирии 32-летний мужчина перевернулся на автомобиле и погиб

По информации пресс-службы ведомства,32-летнего погибшего обнаружили в перевернутом автомобиле ВАЗ-2114 уже мертвым. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Предположительно причина аварии в том, что мужчина не справился с управлением автомобиля, в результате машина вылетела в кювет на 7-м километре автодороги Кадреково–Большая Амзя.