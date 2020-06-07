В Уфе при спасении ребенка погиб 19-летний парень
Сегодня, 00:01ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Трагический случай произошел сегодня в Уфе на реке Белой. Об этом сообщили в пресс-службе столичных спасателей.
По информации управления гражданской защиты, 19-летний уфимец погиб 6 июня, вечером в 18:24. Сообщается, что трагедия произошла на реке Белой в районе пляжа Солнечный.
Очевидцы сообщили, что молодой человек отдыхал на берегу вместе с друзьями. Недалеко от компании в реке купались дети. Один из мальчиков начал тонуть, и молодые люди бросились в воду, чтобы спасти ребенка.
Мальчика удалось вытащить на берег, но один из парень потерял силы во время спасения и утонул. Спасатели извлекли тело парня из воды и передали сотрудникам полиции.
Медиакорсеть приносит соболезнования близким.
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