В Уфе при спасении ребенка погиб 19-летний парень

По информации управления гражданской защиты, 19-летний уфимец погиб 6 июня, вечером в 18:24. Сообщается, что трагедия произошла на реке Белой в районе пляжа Солнечный.

Очевидцы сообщили, что молодой человек отдыхал на берегу вместе с друзьями. Недалеко от компании в реке купались дети. Один из мальчиков начал тонуть, и молодые люди бросились в воду, чтобы спасти ребенка.

Мальчика удалось вытащить на берег, но один из парень потерял силы во время спасения и утонул. Спасатели извлекли тело парня из воды и передали сотрудникам полиции.