Правоохранители нашли виновного в ДТП под Липецком, в котором погиб священник

Как сообщает газета “ Известия ”, инцидент произошел под поселком Паниковец Елецкого района. На полосу, по которой двигался священник, выехал встречный автомобиль. В результате произошло лобовое столкновение. От удара иномарка священника загорелась. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В машине священника также находились два человека- его теща и сестра жены. Они тоже скончались. Выжила только пассажирка второго автомобиля, ее госпитализировали. Всего в автокатастрофе погибли шесть человек.