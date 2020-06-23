Правоохранители нашли виновного в ДТП под Липецком, в котором погиб священник
Сегодня, 16:42ПроисшествияФото: pixabay.com
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В аварии под Липецком 21 июня погиб священник Евгений Косолапов из Ноябрьска. По версии правоохранителей, виновником ДТП стал другой водитель.
Как сообщает газета “Известия”, инцидент произошел под поселком Паниковец Елецкого района. На полосу, по которой двигался священник, выехал встречный автомобиль. В результате произошло лобовое столкновение. От удара иномарка священника загорелась. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
В машине священника также находились два человека- его теща и сестра жены. Они тоже скончались. Выжила только пассажирка второго автомобиля, ее госпитализировали. Всего в автокатастрофе погибли шесть человек.
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