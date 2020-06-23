В Башкирии планируют изменить закон об охоте

Posted 23 июня 2020, 06:17
Published 23 июня 2020, 06:17
Modified 17 октября 2022, 20:23
Updated 17 октября 2022, 20:23
По словам председателя башкирского парламента Константина Толкачева, инициативы направлена на развитие охотничьих хозяйств, чтобы охота велась в основном в них. Планируется создать необходимые условия, чтобы способствовать сбережению биоресурсов, минимизировать охоту за пределами охотничьих угодий, отметил он.
– Такая практика активно используется в европейских государствах, а в нашей стране стала популярной только в последние десятилетия, – добавил Толкачев.
По законопроекту предусмотрено, что животных могут забирать из их естественной среды обитания и помещать в искусственно созданную. В отношении животных будет введен лимит на добычу.