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Posted 23 июня 2020, 06:17

Published 23 июня 2020, 06:17

Modified 17 октября 2022, 20:23

Updated 17 октября 2022, 20:23

В Башкирии планируют изменить закон об охоте

В Башкирии планируют изменить закон об охоте

23 июня 2020, 06:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На ближайшем пленарном заседании планируют изменить правила любительской и спортивной охоты в искусственной среде обитания животных.

По словам председателя башкирского парламента Константина Толкачева, инициативы направлена на развитие охотничьих хозяйств, чтобы охота велась в основном в них. Планируется создать необходимые условия, чтобы способствовать сбережению биоресурсов, минимизировать охоту за пределами охотничьих угодий, отметил он.

– Такая практика активно используется в европейских государствах, а в нашей стране стала популярной только в последние десятилетия, – добавил Толкачев.

По законопроекту предусмотрено, что животных могут забирать из их естественной среды обитания и помещать в искусственно созданную. В отношении животных будет введен лимит на добычу.

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