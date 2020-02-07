Фото в негативе: Всемирный курултай башкир устроил публичную порку журналистам

Модератор мероприятия, заместитель председателя комиссии по культуре и по делам СМИ Всемирного курултая башкир, режиссер Булат Юсупов отметил, что цель расширенного заседания исполкома ВКБ — использование журналистами фотографий людей в национальной одежде в качестве иллюстрации материалов с негативным оттенком. Толчком послужил скандал, накануне обнародованный в социальных сетях: писательница и сценарист Зухра Буракаева потребовала снять фотографию с изображением своей матери — писательницы Марьям Буракаевой с публикации материала «Коммерсантъ-Уфа» под заголовком «Националистов подтягивают к экстремизму». Получив отказ главного редактора издания Натальи Павловой, Зухра Буракаева заявила, что семья готовит иск о защите чести, достоинства и репутации в суде.

По словам организаторов сегодняшнего заседания, представители сторон были приглашены к участию в заседании, но отказались по разным причинам.

Однобокая мораль ВКБ

Мероприятие началось вполне мирно. Вице-спикер Госсобрания РБ, руководитель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова в вводной части заседания отметила, что цель мероприятия — обсудить проблему использования изображений людей в национальных костюмах как с юридической, так и с этической стороны. Она подчеркнула, что, согласно статье 152.1 ГК РФ, СМИ имеют право использовать изображение человека без разрешения, если оно было получено в ходе публичного мероприятия. Вице-спикер Госсобрания также уточнила, что в Кодекс профессиональной этики российских журналистов, в том числе, не содержит каких-либо ограничений по поводу использования изображений, касающихся этнической тематики.

Булат Юсупов отметил, что в подобных случаях вопрос также стоит в разрушении «деловой репутации, определенного имиджа, доверия».

На этом адекватные предложения практически иссякли. Дальше участники заседания обрушились на журналистов с обвинениями в несоблюдении морально-этических норм. Примечательно, что при этом они и сами не особо не церемонились.

Так, депутат Госдумы РФ, член комитета по делам национальностей Зугура Рахматуллина заявила, что «СМИ сегодня, особенно те, которые гоняются за жареными фактами, за эпатажной информацией, ведут себя не очень этично».

— В Государственной думе каждый раз на заседаниях поднимается эта тема, потому что [журналисты] просто вырывают из контекста не только фото, но и твои высказывания. Они оборачиваются ложью и оборачиваются против того, кто сказал совершенно в другом контексте, иным смыслом. Многие наши коллеги пострадали и страдают до сих пор, потому что все это моментально тиражируется на всю страну, — пожалела своих коллег депутат от «Единой России».

Не исключено, что Зугура Ягануровна впоследствии будет открещиваться от таких слов, как «любой журналист слушает своего хозяина», высказанных в ходе заседания, но, как говорится, слово — не воробей.

В своем выступлении она также предложила разработать законопроект, вносящий ограничения в использовании в СМИ изображений человека в национальной одежде, так как, по ее словам, аналогичные ситуации наблюдаются и в других регионах. Другие участники заседания поддержали эту идею почти единогласно.

— Сегодня мы видим тенденцию, что более активно, все более навязчиво и более тенденциозно отдельные СМИ пытаются раскачать нашу лодку, лодку межнационального сотрудничества.

Это происходило у нас в Темясово, это происходило в Сибае, это происходило в Белорецке и в Салавате. Эти столкновения попытались преподнести как состоявшийся межнациональный конфликт. Хотя журналисты не понимают, что под собой подразумевает термин «конфликт», — сообщил Марат Марданов, директор ГАУ Центр гуманитарных исследований Министерства культуры РБ. Он предложил органам власти серьезно отнестись к этой проблеме.

— Мы видим тенденцию — все больше и больше СМИ ввязываются в дестабилизацию общественно-политической обстановки, связанной с межнациональной сферой. Я уже не говорю про социальные сети, — убежденно заявил выступающий.

— Наверное, давно пора уже внести изменения в кодекс об административных правонарушениях в статью 13.15 «Злоупотребление свободой массовой информацией». В части, касающейся посягательств на символы этноса, нации, попыток преподнести ангажированную и недостоверную информацию, надо ужесточать ответственность СМИ, — считает Марданов.

Не запрет, а правила игры

— Освещая деятельность национальных организаций и движений, нельзя брать всех под одну гребенку, — заметил кандидат исторических наук Азамат Буранчин, намекая на наличие в республике «официальных» и «неофициальных» национальных организаций.

Аналитик Центра геополитических исследований «Берлек-Единство» Булат Мурзагулов убежден, что СМИ нельзя заставить учитывать этические нормы, им можно просто нормативно обозначить правила игры на законодательном уровне.

— Не говорить о запретительном характере, а, скорее, о правилах игры, — уточнил он.

Основная масса присутствующих на мероприятии журналистов представляли государственные издания республики, и они согласились, что существует необходимость законодательно ограничить свободу СМИ в регионе. Представители практически каждого из таких изданий поспешили заявить, что с фотографиями этнического характера обращаются с особой осторожностью.

Против запрещающих и карающих мер для СМИ, поступивших, как считает ВКБ, не этично, выступила только экс-депутат Госдумы Салия Мурзабаева, входящая в президиум курултая. Остальные практически единогласно поддержали необходимость проработать законодательную инициативу, предусматривающую ограничение свободы СМИ в использовании изображений людей в национальной одежде. Также было решено обратиться с жалобой в Союз журналистов России.

Суд да дело

Медиакорсеть связалась с главным редактором «Коммерсантъ-Уфа» Натальей Павловой. На вопрос, почему, по ее мнению, так оперативно собралась комиссия ВКБ, она сообщила, что причина, видимо, в хорошей репутации и авторитете семьи Буракаевых в башкирском сообществе.

- Но я также думаю, что это уважаемое собрание было созвано для оказания давления на независимое СМИ. К сожалению, принять участие в нем не удалось: приглашение по электронной почте пришло поздно вечером, и на это утро были запланированы встречи, а заместитель главного редактора, Булат Баширов, был в суде по делу БОО «Башкорт», проходившего в это же время.

После опубликования заметки мы получили две претензии: никем неподписанное, с требованием удалить фотографию и предупреждением в противном случае подать в суд иск о защите чести, достоинства и репутации.

Второе письмо пришло через день — уже от имени представителя Марьям Буракаевой. В нем сообщается о намерении обратиться в прокуратуру и МВД с заявлением о клевете. Мы, руководствуясь законом о СМИ, принципами журналистики факта, отказались удалить фотографию, так как считаем ее применение уместным и законным. Заявления о том, что иллюстрация имела подтекст, а тем более была провокацией, мне представляются полнейшей глупостью. Для себя я объясняю это следствием стресса или страха у определенной категории читателя, - прокомментировала Медиакорсети Наталья Павлова.

Вместо вывода добавим важную деталь, которую, на наш взгляд, упустили уважаемые члены ВКБ (предполагаем, что это было сделано намеренно). Журналистам не предоставили возможности выразить свои возражения, при том, что они в качестве зрителей присутствовали на «экзекуции».