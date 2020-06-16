В Курултае Башкирии готовят запрет о продаже несовершеннолетним зажигалок

В проекте закона сказано, что баллончики и газовые зажигалки сейчас свободно продаются в том числе и детям, поэтому те подростки, которые решили попробовать токсикоманию, могут свободно их купить и нанести вред своему организму, передали в Ufatime

В проекте также указано, что ограничат продажу отдельных товаров, которые могут быть использованы для этих целей, тем более, что потребности в покупке этих товаров ежедневно нет.