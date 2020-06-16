В Курултае Башкирии готовят запрет о продаже несовершеннолетним зажигалок
Сегодня, 15:25ОбществоАлия ФатхиеваФото: МедиаКорСеть
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Законопроект планируют принять из-за роста токсикомании среди подростков.
В проекте закона сказано, что баллончики и газовые зажигалки сейчас свободно продаются в том числе и детям, поэтому те подростки, которые решили попробовать токсикоманию, могут свободно их купить и нанести вред своему организму, передали в Ufatime
В проекте также указано, что ограничат продажу отдельных товаров, которые могут быть использованы для этих целей, тем более, что потребности в покупке этих товаров ежедневно нет.
Передаются также данные Следственного комитета о том, что в 2018 году от отравления газом погибло трое несовершеннолетних, в 2019 году их стало уже шесть.
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