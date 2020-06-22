Следственный комитет начал проверять сообщение о невыплате медикам в Башкирии

Posted 22 июня 2020, 12:06
Published 22 июня 2020, 12:06
Modified 17 октября 2022, 20:22
Updated 17 октября 2022, 20:22
В пресс-службе Следственного комитета в Башкирии сообщили, что проверка началась по поводу сообщения о невыплате положенных заработанных денег сотрудникам больницы №8 в Уфе.
Горобзор.ру сообщает, что мама одной из сотрудниц сообщила, что в больнице не платили за работу с носителями новой коронавирусной инфекции и, кроме того, урезали оклады. Минздрав Башкирии при этом прокомментировал изданию, что «все денежные средства были перечислены работникам по всем постановлениям». Медработники и журналисты подали по случившемуся факту жалобу в прокуратуру.
Следственный комитет передает, что информация о невыплатах в настоящий момент проверяется сотрудниками ведомства. Процессуальное решение будет вынесено по результатам проверки.
Напомним, этот случай не первый в Башкирии. Медработники Белебеевской ЦРБ, где скончалась медсестра от коронавируса, смогли добиться положенных выплат только после вмешательства надзорного органа. Речь идет о 20 работниках, которые не получили надбавки в размере около 800 тысяч рублей.
Ранее, напомним, на брифинге в министерстве здравоохранения республики замминистра ведомства Ирина Кононова попыталась ответить на вопрос о непоступивших выплатах медикам Башкирии. Чиновник, однако, не дала ясно понять, получили ли все медработники средства. В это же время в региональном профсоюзе признали, что часть медиков действительно недополучили положенные государством и лично президентом выплаты.