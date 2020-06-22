Следственный комитет начал проверять сообщение о невыплате медикам в Башкирии

Горобзор.ру сообщает, что мама одной из сотрудниц сообщила, что в больнице не платили за работу с носителями новой коронавирусной инфекции и, кроме того, урезали оклады. Минздрав Башкирии при этом прокомментировал изданию, что «все денежные средства были перечислены работникам по всем постановлениям». Медработники и журналисты подали по случившемуся факту жалобу в прокуратуру.