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Posted 22 июня 2020, 12:06

Published 22 июня 2020, 12:06

Modified 17 октября 2022, 20:22

Updated 17 октября 2022, 20:22

Следственный комитет начал проверять сообщение о невыплате медикам в Башкирии

Следственный комитет начал проверять сообщение о невыплате медикам в Башкирии

22 июня 2020, 12:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Следователи проверяют сообщения из СМИ о нарушении прав медицинских работников.

В пресс-службе Следственного комитета в Башкирии сообщили, что проверка началась по поводу сообщения о невыплате положенных заработанных денег сотрудникам больницы №8 в Уфе.

Горобзор.ру сообщает, что мама одной из сотрудниц сообщила, что в больнице не платили за работу с носителями новой коронавирусной инфекции и, кроме того, урезали оклады. Минздрав Башкирии при этом прокомментировал изданию, что «все денежные средства были перечислены работникам по всем постановлениям». Медработники и журналисты подали по случившемуся факту жалобу в прокуратуру.

Следственный комитет передает, что информация о невыплатах в настоящий момент проверяется сотрудниками ведомства. Процессуальное решение будет вынесено по результатам проверки.

Напомним, этот случай не первый в Башкирии. Медработники Белебеевской ЦРБ, где скончалась медсестра от коронавируса, смогли добиться положенных выплат только после вмешательства надзорного органа. Речь идет о 20 работниках, которые не получили надбавки в размере около 800 тысяч рублей.

Ранее, напомним, на брифинге в министерстве здравоохранения республики замминистра ведомства Ирина Кононова попыталась ответить на вопрос о непоступивших выплатах медикам Башкирии. Чиновник, однако, не дала ясно понять, получили ли все медработники средства. В это же время в региональном профсоюзе признали, что часть медиков действительно недополучили положенные государством и лично президентом выплаты.

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#Общество#Новости#Следком Башкортостана
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