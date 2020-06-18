«Системных разъяснений минздрав Башкирии не дает»: чиновники рассказали о выплатах

Ранее, напомним, профсоюз медработников России заявил о том, что медики по всей стране не получают положенных президентом выплат. Башкирия в их числе. В официальной группе профсоюза медработников Башкортостана Вконтакте была размещена соответствующая информация с комментарием заместителя председателя профсоюза работников здравоохранения РФ Михаила Андрочникова, утверждавшего, что в сфере здравоохранения продолжаются масштабные нарушения трудовых прав врачей и медперсонала.

В региональном профсоюзе признали, что часть медиков действительно недополучили положенные государством и лично президентом выплаты.

В связи с этим мы задали вопрос в пресс-службу минздрава Башкирии.

«Ситуация мониторируется. Очень большое количество обращений. И хочу отметить, что у нас есть только два основных источника информации по поводу всех выплат — единый информационный центр по борьбе с коронавирусом, а также минздрав России совместно с профсоюзом врачей РФ. Порядок выплат нам известен. Разные люди будут получать разные выплаты. Острый период мы закончили, мы сейчас живем в новых ковид-условиях, все разъяснения по выплатам мы уже дали, других системных разъяснений минздрав не дает», - подчеркнула чиновник.

По словам председателя Республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Рауля Халфина, в каждом случае с выплатами разбираются отдельно.

«Здесь многое зависит от того, как оформлялась и учитывалась работа конкретного сотрудника, есть ли подтверждающие документы работы с коронавирусом или группой риска. О необходимости точнее трактовать понятие «лица из группы риска» в целях решения о стимулирующих выплатах наш профсоюз обратился к министру здравоохранения РФ», - пояснил Халфин Медиакорсети.