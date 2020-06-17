«Единая Россия» предложила ввести дополнительные выплаты для учителей

Со слов координатора партинициативы, депутата Госдумы Алены Аршиновой, по причине стремительного распространения коронавируса и резкого перехода на удаленное обучение нагрузка на преподавателей в значительной мере поднялась. Вместе с тем преимущественное число заинтересованных в организации и проведении ЕГЭ лиц лишено возможности уходить в отпуск. По вышеуказанной причине партия советует всем отечественным субъектам утвердить допвыплаты учителям сверх уже установленных.

К примеру, в Мурманской области более двух тысяч педагогов получат ЕДВ за подготовку и осуществление госэкзамена в размере до десяти тысяч рублей.

Временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев предложил распространить эту идею на другие регионы.

Вторым предложением ЕР является обеспечение преподавателей страны высокоскоростным интернетом. В Чувашской республике эта концепция уже действует в рамках договоренности партии с одним из операторов сотовой связи, который предоставил учителям тариф с высокоскоростным интернетом за сто пятьдесят рублей ежемесячно

В Свердловской области региональные власти и отделение «Единой России» практически в полной мере обеспечили техническими средствами и доступом к Сети, в том числе в труднодоступной местности. Речь идет о приобретении примерно двадцати четырех тысяч планшетов и ноутбуков, девяти с половиной тысячи сим-карт с безлимитным интернетом. Наряду с этим произведен монтаж шести комплектов спутникового интернета для жителей отдаленных территорий, свыше трехсот пятидесяти модемов приобретено для школ.

Как сообщает сайт ER.ru, сделать это предполагается в рамках акции «Помоги учиться дома».

Первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко поблагодарил партию за ее существенный вклад в предоставление всем участникам дистанционного обучения компьютерной техники. Он подчеркнул, что в общем примерно шестьсот тысяч учащихся и педагогов получили гаджеты.

Отмечается, что «Единая Россия» будет отслеживать выполнение санэпиднорм во время ЕГЭ.

«В Башкортостане во время пандемии коронавируса полностью соблюдались права учителей и обучающихся в образовательных организациях. Это направление постоянно было под контролем общественного совета проекта „Новая школа“ партии „Единая Россия“. Работа учителей была организована в дистанционной форме, сохраняя педагогу все социальные гарантии. Также была сокращена продолжительность учебных часов, и увеличена длительность между ними. Дополнительная нагрузка на обучающихся и учителей в этот период была отменена», — прокомментировала председатель общественного совета партийного проекта «Новая школа» по республике Башкортостан Инесса Косолапова.