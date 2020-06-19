В Башкирии детям запретят продавать изделия с сжиженным газом

Posted 19 июня 2020, 06:52
Published 19 июня 2020, 06:52
Modified 17 октября 2022, 20:21
Updated 17 октября 2022, 20:21
Председатель башкирского парламента Константин Толкачев сообщил, что речь идет о продаже баллонов для туристических и бытовых плит, газовых зажигалок и любых емкостей с сжиженным газом. Он отметил, что на введение запрета подтолкнул рост новой формы токсикомании – сниффинга.
Парламентарий отметил, что за последние два года от сниффинга в стране погибли 360 подростков, средний возраст которых был от 12 до 15 лет. Подобные случаи были зафиксированы и в республике. Толкачев считает, что возможность свободной покупки баллонов способствует популяризации этого явления.