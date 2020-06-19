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Posted 19 июня 2020, 06:52

Published 19 июня 2020, 06:52

Modified 17 октября 2022, 20:21

Updated 17 октября 2022, 20:21

В Башкирии детям запретят продавать изделия с сжиженным газом

В Башкирии детям запретят продавать изделия с сжиженным газом

19 июня 2020, 06:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Проект закона, который ограничит розничную продажу товаров с сжиженным углеводородным газом, рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.

Председатель башкирского парламента Константин Толкачев сообщил, что речь идет о продаже баллонов для туристических и бытовых плит, газовых зажигалок и любых емкостей с сжиженным газом. Он отметил, что на введение запрета подтолкнул рост новой формы токсикомании – сниффинга.

– Дети вдыхают газ из баллонов для заправки зажигалок, туристических плит. Вдыхание газа приводит к кислородному голоданию мозга. Это вызывает краткосрочную эйфорию и одновременно влечет за собой рвоту, головокружение, гипоксию. Погибают нервные клетки, от чего человек теряет умственные способности. Кроме того, сниффинг может вызвать аритмию и остановку сердца, что с высокой степенью вероятности приводит к летальному исходу, – пояснил Толкачев.

Парламентарий отметил, что за последние два года от сниффинга в стране погибли 360 подростков, средний возраст которых был от 12 до 15 лет. Подобные случаи были зафиксированы и в республике. Толкачев считает, что возможность свободной покупки баллонов способствует популяризации этого явления.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Законы / Законопроекты#Закон
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