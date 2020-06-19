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Posted 19 июня 2020, 12:33

Published 19 июня 2020, 12:33

Modified 17 октября 2022, 20:21

Updated 17 октября 2022, 20:21

МЧС: в Башкирии ночью температура опустится до минусовой

МЧС: в Башкирии ночью температура опустится до минусовой

19 июня 2020, 12:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В региональном МЧС опубликовали штормовое предупреждение на 20 июня.

По информации пресс-службы башкирского главка МЧС, 20 июня ожидается похолодание. Со ссылкой на Башгидрометцентр сообщается о сильном ветре, заморозках в воздухе и на поверхности почвы в отдельных районах.

Вообщается, что порывы ветра местами будут достигать 17 метров в секунду. В восточных и южных районах сохранится пожароопасность, о которой предупреждалось ранее. Обещают, что заморозки достигнут 0, -2 градусов. На отдельных участках дорог обещают туман видимостью 500-1000 метров.

Спасатели напомнили, что при сильных порывах ветра нужно держаться в стороне от деревьев и электропередач, не парковать возле них автомобили. Выходя из дома лучше закрывать окна и балконы.

Напомним, что в Башкирии с 22 июня введен особый режим. Радий Хабиров уже подписал распоряжение, документ опубликован на портале правовой информации.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#МЧС РБ#МЧС России
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