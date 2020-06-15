В Башкирии спасатели предупредили о минусовых заморозках

В пресс-службе ведомства сообщили, что заморозки ожидаются 16 июня ночью. Речь идет преимущественно о горных районах, в ведомстве понижение температуры охарактеризовали, как слабое.

Согласно переданной информации заморозки ожидаются на поверхности почвы и в воздухе от 0 до -2°. Жителем республики порекомендовали по возможности защитить сельскохозяйственные культуры.

Дополнительно в ведомстве проинформировали, что на юге Башкирии сохраняется чрезвычайный пятый класс пожароопасности. Спасатели порекомендовали населению соблюдать правила пожарной безопасности на природе, избегать разжигания костров на полях и в лесу, попросили не бросать горящие окурки в траву.