В Башкирии объявили о резком ухудшении погоды из-за заморозков

Со ссылкой на «Башгидрометцентр» сообщается, что погода ухудшится 19 июня прежде всего в отдельных северо-восточных и горных районах. В МЧС обещают слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0,-2°. В отдельных южных и восточных районах республики сохранится чрезвычайный пятый класс пожароопасности.