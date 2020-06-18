В Башкирии объявили о резком ухудшении погоды из-за заморозков
Сегодня, 13:47ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Предупреждение появилось на сайте регионального МЧС.
Спасатели сообщают, что в республике ожидается ухудшение погодных условий. Заморозки прежде всего связаны понижением температуры.
Со ссылкой на «Башгидрометцентр» сообщается, что погода ухудшится 19 июня прежде всего в отдельных северо-восточных и горных районах. В МЧС обещают слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0,-2°. В отдельных южных и восточных районах республики сохранится чрезвычайный пятый класс пожароопасности.
В ведомстве предупредили, что из-за заморозков есть риск гибели сельскохозяйственных культур. В связи с этим рекомендуется предпринять меры по защите насаждений.
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