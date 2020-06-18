В Башкирии снизилось количество жалоб на превышение стоимости микрозаймов

Кроме того, в период с января по апрель 2020 года снизилось количество жалоб на процесс взыскания долгов по микрозаймам. В прошлом году доля жалоб составляла 50 процентов, а сейчас всего 20. В Башкирии на конец мая зарегистрировано 43 микрофинансовые организации.