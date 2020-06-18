В Башкирии снизилось количество жалоб на превышение стоимости микрозаймов

Posted 18 июня 2020, 09:31
Published 18 июня 2020, 09:31
Modified 17 октября 2022, 20:20
Updated 17 октября 2022, 20:20
Башкирский Нацбанк сообщает, что за первые четыре месяца, в период с января по апрель 2020 года сократилось количество жалоб в Банк России. В основном жалобы связаны с превышением стоимости микрозаймов.
Сообщается, что в течение первых четырех месяцев 2019 года было 16 процентов обращений, тогда как в 2020 – три процента.
Кроме того, в период с января по апрель 2020 года снизилось количество жалоб на процесс взыскания долгов по микрозаймам. В прошлом году доля жалоб составляла 50 процентов, а сейчас всего 20. В Башкирии на конец мая зарегистрировано 43 микрофинансовые организации.