В Челябинской области на башкирском предприятии произошла вспышка коронавируса
Сегодня, 12:03ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Вспышку коронавируса обнаружили на Узегильском руднике Учалинского горно-обогатительного комбината.
«Эхо Москвы в Челябинске» со ссылкой на региональное правительство сообщает, что коронавирус обнаружили у 11 сотрудников Узегинского рудника Учалинского горно-обогатительного комбината. Предприятие находится в Челябинской области. На лечение всех заболевших отправили в Уфе.
Сообщается, что инфицированных выявили совершенно случайно во время профилактического тестирования. 16 июня COVID-19 подтвердился у семи человек, на следующий день – еще у четверых.
Власти Челябинской области пояснили, что сотрудников комбината отправили в Уфу, так как предприятие зарегистрировано в Башкрии, однако заболевшие являются жителями Челябинской области.
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