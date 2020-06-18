В Челябинской области на башкирском предприятии произошла вспышка коронавируса

«Эхо Москвы в Челябинске» со ссылкой на региональное правительство сообщает, что коронавирус обнаружили у 11 сотрудников Узегинского рудника Учалинского горно-обогатительного комбината. Предприятие находится в Челябинской области. На лечение всех заболевших отправили в Уфе.

Сообщается, что инфицированных выявили совершенно случайно во время профилактического тестирования. 16 июня COVID-19 подтвердился у семи человек, на следующий день – еще у четверых.