Количество заболевших коронавирусом возросло до 4730 человек
Сегодня, 12:57ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В информационном центре по мониторингу распространения коронавируса сообщили об увеличении числа заболевших по состоянию на 18 июня.
По информации федерального центра, за сутки число носителей COVID-19 увеличилось на 60 человек, всего в республики выявлено 4730 человек с опасной инфекцией. Напомним, что вчера, 17 июня, суточное увеличение было слегка меньше – на 59 человек.
Количество умерших от новой коронавирусной инфекцией не меняется уже на протяжении нескольких недель. Последний человек, который скончался от инфекции была Елена Никонорова, которую включили в статистику далеко не сразу, а спустя несколько недель. Сейчас официально сообщается только о 18 смертях.
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 7790 в 83 региона. Всего зарегистрирован 561 091 случай (+1,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах,
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