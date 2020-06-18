Количество заболевших коронавирусом возросло до 4730 человек

По информации федерального центра, за сутки число носителей COVID-19 увеличилось на 60 человек, всего в республики выявлено 4730 человек с опасной инфекцией. Напомним, что вчера, 17 июня, суточное увеличение было слегка меньше – на 59 человек.

Количество умерших от новой коронавирусной инфекцией не меняется уже на протяжении нескольких недель. Последний человек, который скончался от инфекции была Елена Никонорова, которую включили в статистику далеко не сразу, а спустя несколько недель. Сейчас официально сообщается только о 18 смертях.