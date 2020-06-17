В Башкирии по-прежнему есть заболевшие коронавирусом в тяжелом состоянии

Напомним, что в Башкирии по состоянию на 17 июня зафиксировано 4670 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выявили 59 новых заболевших. Сейчас в стационарах республики лечение проходят 789 человек. Амбулаторно лечатся 1793 человека с легкой формой заболевания.

В тяжелом состоянии из числа госпитализированных 39 человек, из них 12 находятся на ИВЛ. Подтвердилась информация о том, что с выздоровлением выписали 130 человек, а новых случаев смерти по-прежнему не зарегистрировано. Итого официально, по данным минздрава, от COVID-19 скончались 18 человек.