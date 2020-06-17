В Башкирии по-прежнему есть заболевшие коронавирусом в тяжелом состоянии
Данные о состоянии заболевших предоставили в региональном минздраве.
Напомним, что в Башкирии по состоянию на 17 июня зафиксировано 4670 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выявили 59 новых заболевших. Сейчас в стационарах республики лечение проходят 789 человек. Амбулаторно лечатся 1793 человека с легкой формой заболевания.
В тяжелом состоянии из числа госпитализированных 39 человек, из них 12 находятся на ИВЛ. Подтвердилась информация о том, что с выздоровлением выписали 130 человек, а новых случаев смерти по-прежнему не зарегистрировано. Итого официально, по данным минздрава, от COVID-19 скончались 18 человек.
Количество случаев внебольничной пневмонией за сутки – 142. Все они обследованы на COVID-19. Число выписанных пациентов с пневмонией из стационаров за сутки составляет – 94. На сегодняшний день всего проведено 332896 исследований, обследовано 317629 человек.