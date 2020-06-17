В Башкирии по-прежнему есть заболевшие коронавирусом в тяжелом состоянии

В тяжелом состоянии из числа госпитализированных 39 человек, из них 12 находятся на ИВЛ. Подтвердилась информация о том, что с выздоровлением выписали 130 человек, а новых случаев смерти по-прежнему не зарегистрировано. Итого официально, по данным минздрава, от COVID-19 скончались 18 человек.