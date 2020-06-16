В мире зафиксировали более 8 млн заразившихся коронавирусом

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В Университете Хопкинса заявили, что число заболевших COVID-19 превысило 8 млн человек.
По данным на утро 16 июня, в мире 8,018 миллионов заразившихся коронавирусной инфекцией. Правда растет и количество выздоровевших — их уже почти 4 миллиона человек. Количество летальных исходов превысило 436 000, пишет rns.online.
Рекордсменом по числу заболевших по-прежнему остаются США — там зафиксировано более 2 миллионов подтвержденных случаев заражения. На втором месте сейчас Бразилия — 888 000 больных с подтвержденным COVID-19.
В Российской Федерации, по состоянию на 15 июня, зарегистрированы 537 210 заболевших. За сутки количество заразившихся выросло на 8264 случая. Выздоровели 284 539 человек, зафиксирована 7091 смерть от осложнений.
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