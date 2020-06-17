В Башкирии число заболевших коронавирусом достигло 4670 человек

По информации федеральных экспертов, в республике за последние сутки количество выявленных носителей коронавируса увеличилось на 59 человек. Всего в региона COVID-19 инфицированы 4670 человек.

Известно, что число выписанных из медицинских учреждений, по данным на текущий момент, в два раза выше заболевших. Всего с выздоровлением выписано 130 человек.

О новых смертях от COVID-19 ничего неизвестно. Официально подтверждено минздравом республики все также 18 случаев. Напомним, статистика Росстата отличается от данных министерства, там количество умерших выше.

Как передавало ведомство, в апреле в Башкирии умерли 22 пациента. У всех был подтвержденный коронавирус. У 17 из них именно он стал причиной смерти, у шести — как «прочее важное состояние».