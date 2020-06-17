Стало известно, в каких районах Башкирии лечат больных коронавирусом
Актуальные данные озвучили в региональном Минздраве.
В Башкирии на сегодняшний день, 17 июня, зафиксировано 4670 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки к общему числу добавилось 59 новых подтвержденных. Сейчас в стационарах республики лечение проходят 789 человек.
В столице Башкирии заболевшие коронавирусом находятся в следующих больницах: № 18, в клинике БГМУ, в РКБ имени Куватова, №5, №13, №21, в Демском госпитале, в РКИБ и республиканском онкодиспансере.
В Стерлитамаке в больнице №2. Заболевшие есть также в Нефтекамске, Туймазах, Белебее, Кумертау, Октябрьском, Чишмах, Салавате и Исянгулово. Лечат от коронавируса также в Бирске, Баймаке, Дюртюлях, Кигинском и Месягутовском районах, Бижбуляке, Ишимбае, Толбазах, Янауле.
Остальные пациенты находятся в Акъярской, Архангельской, Аскаровской, Балтачевской, Благовещенской, Белорецкой, Буздякской, Верхне-Татышлинской, Верхнеяркеевской, Кармаскалинской и Кушнаренковской ЦРБ.