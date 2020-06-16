В Уфе к Дню медика подготовят восемь новых граффити

В пресс-службе мэрии отметили, что граффити создают «в знак особого уважения», а также «для привлечения внимания общественности к значимому труду врачей и медицинских сестер». Сообщается, что такой способ выбрали, так как из-за ситуации с коронавирусом другой возможности чествовать медицинских работников нет.