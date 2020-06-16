В Уфе к Дню медика подготовят восемь новых граффити

Posted 16 июня 2020, 09:39
Published 16 июня 2020, 09:39
Modified 17 октября 2022, 20:18
Updated 17 октября 2022, 20:18
В пресс-службе мэрии отметили, что граффити создают «в знак особого уважения», а также «для привлечения внимания общественности к значимому труду врачей и медицинских сестер». Сообщается, что такой способ выбрали, так как из-за ситуации с коронавирусом другой возможности чествовать медицинских работников нет.
Граффити расположены на фасадах больниц, а также домов, расположенных поблизости. В настоящий момент уже оформили фасад больницы №21, 19 июня закончат граффити на фасаде 13-й больницы, Республиканского кожновенерологического диспансера.
Также планируется закончить к 20 июня фасад жилого дома по улице Пархоменко, 96/98 рядом с больницей №5 и детской поликлиникой №3. 22 июня будет оформлен фасад Городской клинической больницы № 18 в Орджоникидзевском районе; 24 июня – фасад детской поликлиники №2 и поликлиники № 52.