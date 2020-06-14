В Уфе во время ремонта закрасили 40-метровое граффити, посвященное нефтяникам

Граффити было расположено на фасадах двух соседних домов — на ул. Кольцевой 53 и 53/1. На одном из них были изображены мужчина и женщина в спецодежде на фоне промзоны, на другом — уфимская улица. Над проектом работали шестеро художников.

После капительного ремонта в доме № 53 был обновлен фасад, из-за чего часть с уфимской улицей была закрашена.