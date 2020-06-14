В Уфе во время ремонта закрасили 40-метровое граффити, посвященное нефтяникам
Работа более 1000 кв. метров была выполнена по заказу «Башнефти» в 2018 году.
Граффити было расположено на фасадах двух соседних домов — на ул. Кольцевой 53 и 53/1. На одном из них были изображены мужчина и женщина в спецодежде на фоне промзоны, на другом — уфимская улица. Над проектом работали шестеро художников.
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"Ну, красиво, что красиво!" - сказал однажды местный житель и указывая на персонажей этой композиции продолжил доказывать наше очевидное сходство!😸 . Напарник😎 и автор эскиза @nurads7 А так же при создании этого объекта под нашим руководством работали команда помощников: @juliasteech (Юля и фотографирует как надо) @radim_khaziev Динар и художник, который просил остаться инкогнито . Адрес - г. Уфа, кольцевая53 и 53/1 Площадь работы - более 1000 квадратных метров . #уфа #mural #шальнаякисть #crazybrush #sprayart #murals #ufa #росписьстен #muralism #artwall #мурал #роспись #art #derufa #artwork #artist #painting #spray #пабликарт #publicart #streetart #paint #стритарт
Публикация от arthur_lukyanov (@art.luk1)
После капительного ремонта в доме № 53 был обновлен фасад, из-за чего часть с уфимской улицей была закрашена.
Напомним, в Уфе за последнее время рисуют уже третье граффити, посвященное врачам. В настоящее время его рисуют на стене здания детской поликлиники № 3 на углу улиц Пархоменко и Революционной. Там будет изображен доктор на фоне зеленого дерева, рисунок будет сопровождать цитата Гиппократа: «Лечит болезни врач, а излечивает природа». Ранее граффити во славу врачам были сделаны на стенах 21-й больницы и на доме напротив РКБ.