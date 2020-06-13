В Уфе рисуют третье по счету граффити во славу врачей

Третье по сету граффити, прославляющее врачей, появится в Уфе. На сей раз его рисуют на стене здания детской поликлиники № 3 на углу улиц Пархоменко и Революционной.

На сей раз доктор будет изображен на фоне зеленого дерева, рисунок будет сопровождать цитата Гиппократа: «Лечит болезни врач, а излечивает природа».

— Вот это молодцы. Врачей нужно поддерживать! — с таким комментарием опубликовал фотографию на свое странице в Фейсбуке уфимец Федор Телин.

Напомним, ранее граффити во славу врачам были сделаны на стенах 21-й больницы и на доме напротив РКБ. Причем последнее стало поводом для множества шуток, поскольку художнику из-за капризов чиновников пришлось дважды перерисовывать жест, который врач показывает возбудителю коронавируса.